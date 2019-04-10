الرئيسية أخبار عاجلة إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:37 م عناصر من الشرطة البريطانية (رويترز) إضافة تعليق قالت وكالة "رويترز"، أنه تم إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن غواصة نووية . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ميركل تجتمع مع ماى فى برلين لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بناء السفن بلاغ من مجهول وجود قنبلة غواصة نووية السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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