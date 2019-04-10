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أ.ش.أ:متظاهرون سودانيون يواصلون اعتصامهم أمام قيادة القوات المسلحة بالخرطوم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:55 ص
أ.ش.أ:متظاهرون سودانيون يواصلون اعتصامهم أمام قيادة القوات المسلحة بالخرطوم مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
الخرطوم أ ش أ
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واصل المتظاهرون السودانيون، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم.

وتشهد ساحة الاعتصام هدوءًا حذرًا بالتزامن مع استمرار توافد المتظاهرين، فى حين تنتشر قوات الجيش وتشكل طوقًا أمنيًا حولهم بمساحة نحو كيلومتر واحد تقريبا .

فى سياق متصل، قال قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي)، فى تصريح صباح اليوم الاربعاء نشره على الصفحة الرسمية للدعم السريع، :"إن مهمتنا حماية المواطن وممتلكاته ومؤسسات الدولة، لا علاقة لنا بأى مظاهرات سلمية حضارية محمية بالقانون والدستور ولن نسمح بأى تفلت وفوضى فى البلاد" .

فى ذات السياق، أكد القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، ربيع عبدالعاطي، فى حديث لوسائل الإعلام، حق المواطنين فى الاعتصام وتجنب الحلول العسكرية فى فض الاعتصام، مشيراً إلى أن المشكلة التى أدت إلى الاعتصام مسألة سياسية، تٌحل بالحوار.

 


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