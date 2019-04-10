أغنى رجل فى أفريقيا يسحب 10 ملايين دولار من البنك ليتأكد من ثرائه ثم يعيدهم

هناء أبو العز

من داخل منتدى "أبيدجان" بكوت ديفوار، حكى رجل الأعمال النيجرى "أليكو دانجوتي"، قصة نجاحه التى بدأت من الصفر، قائلًا:" عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا لأول مرة، يكون هدفك هو الحصول على مليون دولار"، لكن بعد عام أو أكثر، أدركت أنني حصلت على أكثر من 10 مليارات دولار، وقلت لنفسى، كل هذه الأرقام مجرد أرقام مكتوبة.

وقال رجل الأعمال النيجيري، في أحد الأيام ذهبت إلى أحد البنوك، في ذلك الوقت لم تكن هناك قيود، وكتبت شيكًا وصرفت 10 ملايين دولار، وأخذته إلى المنزل لنفسي، ووضعتها في صندوق سيارتي وذهبت إلى المنزل وفتحتها ونظرت إلى عشرة ملايين دولار، وقلت: "حسنًا، الآن أعتقد أن لديّ أموال".

وأضاف أليكو فى قصته، التى نقلتها صحيفة "الإندبنت": لقد أعدت الأموال إلى البنك في اليوم التالي"، وعندما سئل عن مقدار المال الذي كان بحوزته، أجاب: "ولا حتى دولار، لا شيء."

ووصل النيجيري إلى المرتبة 23 من أغنى شخص في العالم في عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس .

ووصفته المجلة أيضًا كأفضل شخصية لفوربس أفريكا لهذا العام في نفس العام، وكان لديه ما يقدر بقيمة 10.6 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2019.