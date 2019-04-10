video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أغنى رجل فى أفريقيا يسحب 10 ملايين دولار من البنك ليتأكد من ثرائه ثم يعيدهم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:06 م
أغنى رجل فى أفريقيا يسحب 10 ملايين دولار من البنك ليتأكد من ثرائه ثم يعيدهم أليكو دانجوتي
هناء أبو العز
إضافة تعليق
 من داخل منتدى "أبيدجان" بكوت ديفوار، حكى رجل الأعمال النيجرى "أليكو دانجوتي"، قصة نجاحه التى بدأت من الصفر، قائلًا:" عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا لأول مرة، يكون هدفك هو الحصول على مليون دولار"، لكن بعد عام أو أكثر، أدركت أنني حصلت على أكثر من 10 مليارات دولار، وقلت لنفسى، كل هذه الأرقام مجرد أرقام مكتوبة.
 
 وقال رجل الأعمال النيجيري، في أحد الأيام ذهبت إلى أحد البنوك، في ذلك الوقت لم تكن هناك قيود، وكتبت شيكًا وصرفت 10 ملايين دولار، وأخذته إلى المنزل لنفسي، ووضعتها في صندوق سيارتي وذهبت إلى المنزل وفتحتها ونظرت إلى عشرة ملايين دولار، وقلت: "حسنًا، الآن أعتقد أن لديّ أموال".
 
وأضاف أليكو فى قصته، التى نقلتها صحيفة "الإندبنت": لقد أعدت الأموال إلى البنك في اليوم التالي"، وعندما سئل عن مقدار المال الذي كان بحوزته، أجاب: "ولا حتى دولار، لا شيء."
 
ووصل النيجيري إلى المرتبة 23 من أغنى شخص في العالم في عام 2014، وفقًا لمجلة  فوربس .
 
ووصفته المجلة أيضًا كأفضل شخصية لفوربس أفريكا لهذا العام في نفس العام، وكان لديه ما يقدر بقيمة 10.6 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2019.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

شاهد فى دقيقة.. توقعات ثاني أغنى رجل بالعالم تتحقق بعد 20 سنة

معرض أمريكى يلقى الضوء على أغنى رجل فى العالم منذ العصور الوسطى

أليكو دانجوتي

أغنى رجل فى افريقيا

منتدى ابيدجان




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة