أسرة طالب تتهم مدرسا بتعذيب نجلهم لرفضه أخذ درس خصوصى لديه في مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

حررت أسرة طالب إعدادى محضرا بقسم شرطة مصر القديمة، تتهم فية مدرسا بتعذيب نجلهم لرفضه الحصول على درس خصوصى لديه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملاباسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من والد الطالب‘‘ يوسف. م. ا ‘‘ يفيد قيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتعدي عليه بالضرب على ابنه بعد تقييده من قبل زملائه لرفضه الحصول على درس خصوصي.

وبسؤال الطالب عن الواقعة، قال بأنه ترجي المدرس بالعفو عنه بعدم الضرب، وقال له ‘‘اعتبرني ابنك فقال أنا هدخل ابني مدرسة زبالة زي دي أنا ولادي في مدارس لغات بدفع لهم 85 ألف جنيه في السنة وانت مش عايز تدخل درس بـ 200 جنيه في الشهر، وتحرر المحضر رقم 5718 جنح مصر القديمة.