video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أسرة طالب تتهم مدرسا بتعذيب نجلهم لرفضه أخذ درس خصوصى لديه في مصر القديمة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:50 م
أسرة طالب تتهم مدرسا بتعذيب نجلهم لرفضه أخذ درس خصوصى لديه في مصر القديمة مدرسة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

حررت أسرة طالب إعدادى محضرا بقسم شرطة مصر القديمة، تتهم فية مدرسا بتعذيب نجلهم لرفضه الحصول على درس خصوصى لديه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملاباسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من والد الطالب‘‘ يوسف. م. ا ‘‘ يفيد قيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتعدي عليه بالضرب على ابنه بعد تقييده من قبل زملائه لرفضه الحصول على درس خصوصي.

وبسؤال الطالب عن الواقعة، قال بأنه ترجي المدرس بالعفو عنه بعدم الضرب، وقال له ‘‘اعتبرني ابنك فقال أنا هدخل ابني مدرسة زبالة زي دي أنا ولادي في مدارس لغات بدفع لهم 85 ألف جنيه في السنة وانت مش عايز تدخل درس بـ 200 جنيه في الشهر، وتحرر المحضر رقم 5718 جنح مصر القديمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل اتهام طالبة مدرسا باحتضانها وتقبيلها عنوة أثناء درس خصوصى ببنها

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مصر القديمة

امن القاهرة

تعذيب طالب




لا تفوتك
البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 47.5 مليون مواطن حتى الآن

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة