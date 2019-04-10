"أحبك" تهدد عسكرى كويتى بالفصل.. والتهمة: استخدام ميكروفون فى غير أغراضه

وكالات

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اعتزامها اتخاذ إجراءات عقابية بحق أحد رجال المرور بعد استخدامه ميكروفون الدورية فلا الإفصاح عن مشاعره تجاه فتاة، قائلا لها: بـ«احبچ»، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد كشفت هذا التجاوز الصارخ من رجل المرور بعد أن تداول نشطاء مقطعا مصورا وثق الواقعة.

من جانبها، قامت المؤسسة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رجل المرور الذي خالف اللوائح والقواعد والتعليمات وتوقيع العقوبات الانضباطية والإدارية عليه لارتكابه مخالفة استخدام مكبر صوت الدورية في غير الغرض المخصص له ، بحسب ما نشرته صحيفة الانباء الكويتية ، وذلك في إطار تطبيق وزارة الداخلية للقانون وإلزام منتسبيها بقواعد الضبط والربط وإظهار هيبة رجال الأمن والتعامل بالمظهر الذي يليق بالمهام المنوطة به.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد رجال المرور وهو يردد عبارات تخالف السلوك العام لرجل الأمن عبر جهاز مكبر الصوت الخاص بالدورية التي يقودها، وتم التعرف عليه وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قامت بمعاقبته انضباطيا وإداريا تمهيدا لتسريحه من الخدمة.

وأكدت المؤسسة الأمنية حرصها على تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة، وأنها تتشدد مع منتسبيها في ضرورة الالتزام العسكري والحفاظ على مظهر رجل الأمن باعتباره نموذجا يحتذى به.