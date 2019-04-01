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لعام 2019 /2020..

385 مليون جنيهاً إيرادات مستهدفة لشركة المستودعات المصرية العامة

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:29 م
385 مليون جنيهاً إيرادات مستهدفة لشركة المستودعات المصرية العامة الجمعية العامة لشركة المستودعات المصرية
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت اليوم الاثنين، الجمعية العامة لشركة المستودعات المصرية العامة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لمناقشة الموازنة التخطيطية عن العام المالى 2019 / 2020 بمقر الشركة القابضة بالإسكندرية برئاسة  اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل.
 
وتقدمت شركة المستودعات المصرية العامة، بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتم مناقشة الموازنة التخطيطية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وبحضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وتستهدف شركة المستودعات المصرية العامة، تحقيق إيرادات بنحو 385 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيهاً مستهدف لعام 2018 / 2019 بنسبة نمو 28.3% ومقابل مبلغ 341 مليون جنيه محقق فعلى للعام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 12.9%.
 
كما تستهدف صافى ربح مبلغ  100 مليون جنيهاً مقابل 85 مليون جنيهاً مستهدف لعام 2018/2019 بنسبة نمو 17.6% ومقابل ربح محقق خلال العام المالى 2017 / 2018 مبلغ 87 مليون جنيه بنسبة نمو 14.6%.
 
وتستهدف شركة المستودعات المصرية العامة خطة استثمارية بمبلغ 16.7 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة أسطول النقل والورش الفنية وتطوير ورفع كفاءة مخزن البيضا واستكمال منظومة المراقبة التليفزيونية لكل من مستودع الدخيلة ومرغم الجمركى وكذا إدخال منظومة المراقبة التليفزيونية لكل من مقرات الشركة مما يمثله من أهمية كبيرة من حيث أحكام المراقبة الداخلية والعمل على تطوير النظم الاليكترونية لتحسين أداء العمل.

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شركة المستودعات المصرية

موازنة المستودعات المصرية

القابضة للنقل البحرى

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