وأضافت وزيرة العمل النمساوية - في تصريح اليوم الأحد - أن "التوسع في التدريب أمر ضروري، وسوف نواصل العمل على توظيف المزيد من الأشخاص من خلال خلق المزيد من فرص العمل".

وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة في النمسا في شهر مارس الجاري إلى 4.8 %، حيث تم تسجيل عدد أقل من العاطلين عن العمل وعدد أقل من الأفراد في التدريب الذي تقدمه دائرة التوظيف العامة.

وأشارت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية اليوم إلى أنه في جميع القطاعات باستثناء السياحة، انخفض عدد العاطلين عن العمل، بينما في السياحة ارتفع بشكل طفيف فقط بنسبة 0.2 %.

ولفتت الإحصائيات إلى تسجيل معدل البطالة بين الشباب نحو 8.4 %، منوهة بأن ولاية فورارلبرج كانت هي الولاية الفيدرالية الوحيدة التي زاد فيها عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.8 %، وكان أقوى انخفاض في بورغنلاند بنحو 12%، كما انخفض معدل البطالة في ستيريا بأرقام مضاعفة بنسبة 11.9 %.

وألمحت الإحصائيات إلى أنه في شهر مارس الجاري، تم توظيف 3.705 مليون شخص في النمسا، بزيادة قدرها 2.2 % مقارنة مع مارس 2018.