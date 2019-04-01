وزيرة البيئة تستعرض نتائج تقييم برنامج المخلفات الصلبة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقرير التقييم المرحلي لمخرجات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ، بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي EU ووكالة التعاون الفني الألمانية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات الخاصة بتنفيذ منظومة ادارة المخلفات الجديدة سواء قانون المخلفات الجديد، وتعزيز القدرات والتدريب، واعداد الدراسات الفنية، بالإضافة إلى اعداد وزارة البيئة لاستراتيجية اتصال متكاملة لتحقيق التوعية الحقيقية بأبعاد المشكلات البيئية ومنها المخلفات التي تتطلب مشاركة مجتمعية للنجاح في مواجهتها.

وأشادت الدكتورة ياسمين بدعم شركاء التنمية لاحراز تقدم في مواجهة القضايا البيئية والدعم الفني والعملي لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدة على أهمية وضع نظام مراقبة ومتابعة أعمال البرنامج في كافة مراحله.

تناول التقرير عددا من التوصيات في ظل عملية تقييم شاملة للبرنامج ومخرجاته في المحافظات الأربعة (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط) من إجراءات عاجلة ودعم فني ودعم بالمعدات، حيث تم الوقوف على الوضع الحالي للمشروعات والاحتياجات الحالية والمتوقعة لتحسين كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج.