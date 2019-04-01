video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تستعرض نتائج تقييم برنامج المخلفات الصلبة

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:14 ص
وزيرة البيئة تستعرض نتائج تقييم برنامج المخلفات الصلبة جانب من الاجتماع
كتبت ـ آية دعبس
إضافة تعليق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقرير التقييم المرحلي لمخرجات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ، بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي EU ووكالة التعاون الفني الألمانية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات الخاصة بتنفيذ منظومة ادارة المخلفات الجديدة سواء قانون المخلفات الجديد، وتعزيز القدرات والتدريب، واعداد الدراسات الفنية، بالإضافة إلى اعداد وزارة البيئة لاستراتيجية اتصال متكاملة لتحقيق التوعية الحقيقية بأبعاد المشكلات البيئية ومنها المخلفات التي تتطلب مشاركة مجتمعية للنجاح في مواجهتها.
 
وأشادت الدكتورة ياسمين بدعم شركاء التنمية لاحراز تقدم في مواجهة القضايا البيئية والدعم الفني والعملي لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدة على أهمية وضع نظام مراقبة ومتابعة أعمال البرنامج في كافة مراحله.
 
تناول التقرير عددا من التوصيات في ظل عملية تقييم شاملة للبرنامج ومخرجاته في المحافظات الأربعة (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط) من إجراءات عاجلة ودعم فني ودعم بالمعدات، حيث تم الوقوف على الوضع الحالي للمشروعات والاحتياجات الحالية والمتوقعة لتحسين كفاءة منظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة تنظم ساعة الأرض فى العاصمة الإدارية بمشاركة رموز المجتمع.. السبت

وزارة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزيرة البيئة

برنامج

المخلفات الصلبة




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة