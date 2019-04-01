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واشنطن بوست: انتكاسة كبرى لأردوغان فى الانتخابات المحلية التركية

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:36 ص
واشنطن بوست: انتكاسة كبرى لأردوغان فى الانتخابات المحلية التركية انتخابات تركيا
كتبت ريم عبد الحميد
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علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على الانتخابات المجلية التركية التى أجريت أمس، الأحد، وقالت إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعرض لانتكاسة كبرى، حيث بدا أن حزب المعارضة الرئيسى قد فاز فى ثلاث سباقات انتخابية فى العاصمة أنقرة وعدة مدن أخرى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة تأتى بعد حملة شرسة لأردوغان للترويج لمرشحى حزبه، لكنه واجه فيها رد فعل عنيف من الناخبين بسبب إدارته للاقتصاد.

 

وقالت الصحيفة، إن الانتخابات التى جرت لاختيار عمد المدن وأعضاء المجالس المحلية كانت أول استفتاء على الصعيد الوطنى على قيادة أردوغان منذ أن فاز فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى. حيث شهد الاقتصاد التركى ركودا منذ هذا الوقت ولأول مرة منذ 10 سنوات، مما أجبر الحكومة على الدفاع عن سياساتها التى أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

 

ونقلت "واشنطن بوست" عن المحلل السياسى التركى مراد يتلكين، قوله إنه على الرغم من أن أردوغان وضع لهذه الانتخابات إطار يتعلق بالأمن القومى، فأن الكثير من الناخبين لم يتعاطوا معه. حيث أشارت استطلاعات الرأى أن 80% من الناخبين كانوا يرون الاقتصاد، وبالتحديد تكلفة المعيشة والبطالة، باعتباره المشكلة الأكبر.

 

وتابع المحلل التركى، قائلا إن هذه خسارة كبيرة، ولو أثبتت النتائج خسارة العدالة والتنمية لمدينة إسطنبول أيضا، فأن هذا سيعنى أن خمس مدن تركية كبرى بينها العاصمة أنقرة، والتى تمثل 40% من السكان ستكون تحت يد المعارضة، مما قد يسفر عن مشكلات تتعلق بالحكم لأردوغان.


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