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هيئة الاستثمار: طرح 4 مناطق حرة بمصر خلال أيام للمرة الأولى فى 15 عاما

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:13 م
هيئة الاستثمار: طرح 4 مناطق حرة بمصر خلال أيام للمرة الأولى فى 15 عاما محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار
رويترز
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 قال محسن عادل رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار اليوم الاثنين إن مصر ستطرح أربع مناطق حرة جديدة خلال أيام وذلك للمرة الأولى منذ 2004، إضافة إلى ثلاث مناطق استثمارية.

وأوضح خلال مؤتمر اقتصادى أن المناطق الحرة الجديدة ستكون فى نويبع وأسوان وكفر الشيخ والجيزة، والمناطق الاستثمارية فى ميت غمر والصف وبنها.

وتختلف التعاملات الخاصة بحركة البضائع عبر المنطقة الحرة جمركيا ونقديا عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد، أما المناطق الاستثمارية فتستهدف إقامة تجمعات متكاملة فى شتى المجالات مع قيام مستثمر رئيسى بتحمل عبء إنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات داخل المنطقة.

 

 

 


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