نقابة الغزل و النسيج: "التعديلات الدستورية ستزيد تمثيل العمال فى البرلمان"

أكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن التعديلات الدستورية تصب فى مصلحة المواطنين، وتهدف إلى النهوض بالوطن، وتفعيل وزيادة دور المرأة والشباب والعمال والفلاحين فى البرلمان، مؤكدا أن دستور 2014 اصابه العوار، وهمش فئة كبيرة من الشعب المصرى، والآن أن الاوان إلى التعديل، وان يقوم كل المصريين بدورهم الحقيى، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية ستزيد من تمثيل العمال والفلاحين، والمرأة فى البرلمان، تضمن وجودهم فى البرلمان ومجلس الشيوخ.

جاء ذلك، خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، بنادى غزل طنطا، بحضور المئات من العمال ومملثين عن النقابات العمالية لشركات الغزل والنسيج بالمحلة، وكفر الشيخ والشرقية، وعدد من نواب البرلمان بطنطا.

وطالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، جميع العمال بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإعتبارها حق أصيل لكل مواطن لايجب التفريط فيه، مؤكدٱ أن العمال سيكونوا فى مقدمة الصفوف أمام صناديق الاستفتاء ليضربون المثل الاروع فى الوطنية وعشق الوطن رغم معاناتهم، مشدداً على أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى اهتماما كبيرا لعمال مصر، وأعطى توجيهات مشدده بحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا أن الرئيس السيسى أطلق قطار التطوير، وستشهد الشركات هذا العام تحديث فى ماكينات الغزل والنسيج والصباغة، والتى قد سبقها بالفعل تطوير بعض المحالج بالفيوم، باعتبارها اولى مراحل الغزل والنسيج.

وأشار عبد الفتاح ابراهيم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر مؤخرا قرارات أنصفت الملايين من أصحاب المعاشات والعمال، وإعادة حقوقهم وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وأيضا رفع المعاشات والعلاوات، مشيراً إلى أن قطاع الغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج تعرضت إلى سنوات عجاف أدت إلى انهيار هذا القطاع الصناعى الهام فى مصر، وتكبد شركات القطاع العام لخسائر أدت إلى تحويل مسار الشركات الرابحة إلى شركات خاسرة.