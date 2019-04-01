video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:57 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3989 طن قمح، فى حين غادرت 529 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30706 أطنان من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ4377 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130583 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21291 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3750 طن مولاس و350 طن رمل و400 طن علف و60 طن أرز .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 638 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 570 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13637 طن حديد و5041 طن قمح و1499 طن خشب زان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

ميناء دمياط




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة