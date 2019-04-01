ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3989 طن قمح، فى حين غادرت 529 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30706 أطنان من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ4377 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130583 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21291 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3750 طن مولاس و350 طن رمل و400 طن علف و60 طن أرز .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 638 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 570 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13637 طن حديد و5041 طن قمح و1499 طن خشب زان.