موقع إسرائيلى: تل أبيب تخطط لتوطين ربع مليون يهودى فى الجولان المحتل

كتب محمد جمال ووكالات

كشف موقع إسرائيلى، اليوم الإثنين عن خطة لحكومة إسرائيل تقضى بتكثيف الاستيطان في الجولان السورى المحتل عبر بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف يهودى بحلول عام 2048، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعدت الخطة وزارة الإسكان الإسرائيلية مع جهات أخرى، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة.

وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال البلاد، بما في ذلك القطارات والمطارات.

كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العبرية.

ويأتي الكشف عن الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل، وسط تنديد عربى ودولى شديد.