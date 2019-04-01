موجز 1.. ضبط قضايا تهرب ضريبى بأكثر من 6 مليارات جنيه خلال شهر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وحضر الاجتماع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، وكذلك انتكاسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات المحلية التركية التى أجريت ، حيث بدا أن حزب المعارضة الرئيسى قد فاز فى ثلاث سباقات انتخابية فى العاصمة أنقرة وعدة مدن أخرى

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

ضبط قضايا تهرب ضريبى بأكثر من 6 مليارات جنيه خلال شهر

واصلت وزارة الداخلية مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، وتمكنت من ضبط (5458) قضية فى مجال الضرائب والرسوم خلال شهر بلغ إجمالى حجم التعاملات فيها أكثر من ستة مليارات جنيه تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.

واشنطن بوست: انتكاسة كبرى لأردوغان فى الانتخابات المحلية التركية

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على الانتخابات المجلية التركية التى أجريت أمس، الأحد، وقالت إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعرض لانتكاسة كبرى، حيث بدا أن حزب المعارضة الرئيسى قد فاز فى ثلاث سباقات انتخابية فى العاصمة أنقرة وعدة مدن أخرى

الصحة تطلق 28 قافلة طبية مجانية بـ21 محافظة لضمان الوصول للأماكن المحرومة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ119 ألف و805 مواطنين من خلال 103 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضى.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات بداية من 1 يوليو

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وحضر الاجتماع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ892 ألف طن

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة وخاصة الموالح، بلغت صادرات الموالح 892 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير .

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

بدأ اليوم الإثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية و الأمطار على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

اختيار "هانى عازر "رئيسا شرفيا لمؤسسة"مصر تستطيع" ويعقوب رئيسا لمؤتمراتها

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع"، والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع"، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لإطلاق "مؤسسة مصر تستطيع"، الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، كأحد نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع".

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه متوقع من اليوم تحسن نسبى فى حالة الجو، حيث يشهد اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، بمعدل درجة واحدة على كافة الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وتنشط نسبيا على الواحل الشمالية ومناطق من سيناء وشمال الصعيد مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

تأخر إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع شركة لوفتهانزا للطيران رقم 8291، المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 51، المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة خطوط فلا ناس، رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالسعودية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

التعليم: مراعاة المحذوف من مناهج الابتدائية فى امتحانات 2019

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إرسال نشرة بالأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والإطلاع، والمحذوفة من مناهج المرحلة الابتدائية إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعها على المدارس.

غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة.

النيابة الإدارية تحيل 6 متهمين بالصحة للمحاكمة بتهمة فض أختام أحراز قضايا

أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من العاملين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من: كاتب بالإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة، محاسب بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، مفتش بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة، صيدلانية بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، باحث بالإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة، كاتب بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.