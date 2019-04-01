منظمة البحوث الفضائية الهندية تنجح فى إطلاق 29 قمرا صناعيا إلى الفضاء

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أعلنت منظمة البحوث الفضائية الهندية "ايسرو"، اليوم الاثنين، نجاحها في إطلاق عدد من الأقمار الصناعية، من بينها قمر استطلاع هندي جديد إلى الفضاء.

وأشارت المنظمة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن عملية إطلاق قمر الاستطلاع الهندي "إي مي سات"، مع 28 قمرا صغيرا، تتبع للولايات المتحدة وسويسرا وليتوانيا وإسبانيا، جرت باستخدام صاروخ من نوع "PSLV-C45"، وجميع الأقمار وصلت إلى مداراتها الفضائية المحددة.



وأوضحت أن عملية الإطلاق تمت من مركز "ستيتش داهوا" الفضائي وباتت أول عملية إطلاق فضائي لها، يتمكن الناس من مشاهدتها بشكل حي من المركز الفضائي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ستقوم ببناء منصات خاصة في مركز "ستيتش داهوا" الفضائي، تتسع لنحو 5000 شخص؛ لتشجيع الناس على مشاهدة عمليات إطلاق الصواريخ في المستقبل.

يشار إلى أن الهند بدأت بتطوير برنامجها الفضائي الخاص منذ العام 1947 وعام 1969، أسست منظمتها الوطنية للبحوث الفضائية، والتي نجحت حتى اليوم بإطلاق عشرات الأقمار الصناعية المحلية والأجنبية إلى الفضاء.