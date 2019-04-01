ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين عن المتحدث العسكري في مدينة "سريناجار" الكولونيل راجيش كاليا قوله إنه تم القضاء على أربعة مسلحين في عملية لمكافحة الإرهاب تم تنفيذها بمنطقة "بولواما".

من جانبها، قالت مصادر بالشرطة إن الجنود المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإن حالاتهم ليست حرجة.

يشار إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية من قبل أفراد الأمن بعد ورود معلومات مقتل 4 من مسلحي جماعة "عسكر طيبة" على أيدى القوات الهندية بكشمير محددة تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "لاسيبورا" .. وقد صادرت القوات الهندية أربع بنادق وكمية من الذخيرة من موقع الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين.