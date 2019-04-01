مقتل واحدة من أغنى نساء روسيا فى تحطم طائرة ألمانية

كتب هيثم سلامة

توفيت ناتاليا فيلنا ، المالكة لأكبر شركة طيران روسية خاصة وواحدة من أغنى النساء فى العالم، فى حادث تحطم طائرة فى ألمانيا اليوم الأحد، ذات المحرك الواحد بستة مقاعد، فى ألمانيا.



صورة من الحادث

وقالت الشرطة الألمانية، أنه كان هناك ثلاث أشخاص على متن الطائرة، من بينهم قائد الرحلة التى أقلعت من فرنسا وكانت فى طريقها إلى مدينة إيجيلسباج بوسط ألمانيا، وفقا لجريدة الديلى مي البريطانية.



ناتاليا فيلنا

وأضافت، أن الطائرة تحطمت وأحرقت بإحدى الحقول، على بعد 6 أميال جنوب فرانكفورت، وأكدت الشرطة، أن سبب تحطم الطائرة مازال مجهولاً، حيث احترقت بالكامل، ويعتقد أن الراكبين الآخرين فى الطائرة مواطنين روسيين ولكن التعرف النهائى على شخصيات الركاب سيتطلب مزيدا من التحقيق.

وفقا لمجلة الفوربس العالمية فإن ثروة فيلفا تقدر بـ 600 مليون دولار أمريكى، وأنها رئيسة مجلس إدارة شركة طيران S7 الروسية، وتمتلك مع زوجها الشركة منذ تسعينات القرن الماضى، والتى تعتبر أكبر شركة طيران محلية فى روسيا.