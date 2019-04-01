تستضيف مدينة شرم الشيخ اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء لجنتي الشخصيات البارزة والممثلين الشخصيين لرؤساء دول وحكومات الدول أعضاء الآلية، فضلا عن لفيف من الشخصيات الأفريقية رفيعة المستوي المعنية بقضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية.