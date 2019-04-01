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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:17 ص
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مصرع 5 أشخاص فى حادث تحطم طائرة بألمانيا

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:00 ص
مصرع 5 أشخاص فى حادث تحطم طائرة بألمانيا طائرة ارشيفية
أ ش أ
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 لقى 5 أشخاص مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة المحلية الألمانية قوله "إن حادث تحطم الطائرة - ذات المقاعد الستة - أسفر عن مصرع قائدها، واثنين من الركاب، فيما لقى شخصان آخران مصرعهما كانا يستقلان سيارة اصطدمت مع سيارة الشرطة التي هرعت إلى موقع الحادث". 

وتابع المتحدث "أن النيران اشتعلت في الطائرة التي سقطت في أحد الحقول على بعد 10 كم جنوبي فرانكفورت"، موضحًا أن ثلاثة أشخاص كانوا داخل سيارة الشرطة أصيبوا بجراح .


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