مسئولون أوروبيون يتوقعون مغادرة بريطانيا الاتحاد فى 22 مايو

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توقع مسئولون مطلعون فى بروكسل على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) مغادرة بريطانيا الاتحاد بحلول يوم 22 من شهر مايو المقبل إذا ما قام مجلس العموم البريطانى مساء اليوم الإثنين بدعم اتفاق بشأن إقامة اتحاد جمركى بينهما خلال عملية تصويت إرشادى مرتقبة فى البرلمان البريطانى غير ملزمة للحكومة.

وقال المسئولون الأوروبيون - حسبما نقلت صحيفة (جارديان) البريطانية فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - إن القادة الأوروبيين قد يوقعوا على الإعلان السياسى للخروج فى يوم 10 أبريل الجارى والذى يحدد مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد إتمام الخروج.

وأوضحت الصحيفة أن نية الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق "طموح" بشأن الرسوم الجمركية سوف يتم إدراجه على نحو عاجل فى الإعلان السياسي، وتوقيعه بصورة رسمية خلال قمة للقادة الأوروبيين يوم 10 أبريل الجارى.

ويتوقع الاتحاد الأوروبى أنه فى حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، فإن البرلمان البريطانى من شأنه أن يوافق على جميع تشريعات الخروج اللازمة بنهاية شهر مايو المقبل حتى يتم تجنب إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة فى بريطانيا.



من جانبه، قال مستشار رئيس البرلمان الأوروبى فى فيرهوفشتات إن ثمة أغلبية تؤيد وجود اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه فى هذه الحالة، فإن الجانب الأوروبى مستعدا لإعادة التفاوض من أجل إدراج بنود تتعلق بإقامة اتحاد جمركى بين لندن وبروكسل بعد بريكست.



ومن المقرر أن يشارك النواب البريطانيون مساء اليوم فى جولة ثانية من التصويت الإرشادى غير الملزم للحكومة من أجل إيجاد حل مُحتمل لـ"مأزق" بريكست.