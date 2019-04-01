وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدى غوفن إن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية.