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محافظ جنوب سيناء يناقش سبل التعاون الرياضى مع نائب وزير الرياضة بأوزباكستان

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:38 ص
محافظ جنوب سيناء يناقش سبل التعاون الرياضى مع نائب وزير الرياضة بأوزباكستان جانب من اللقاء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمكتبه فى مدينة شرم الشيخ، موميند جانوف شاريبدجان، نائب وزير الرياضة بدولة أوزباكستان، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر وأوزباكستان والتعاون فى كافة المجالات، خاصة المجال الرياضى والسياحى، وأعرب نائب الوزير عن امتنانه وشكره لحفاوة الاستقبال.

وأشار نائب وزير الرياضة بأوزباكستان، إلى أنه أجرى جولة سياحية بمدينة شرم الشيخ قبيل اللقاء، كما تفقد بعض المنشآت الرياضية، خاصة المدينة الشبابية وأبدى إعجابه الشديد بما رآه فى جولته معربا عن وجود ركيزة قوية من شأنها تطوير التعاون فى المجالين الرياضى والسياحى وتبادل الوفود الرياضية والسياحية بين البلدين الكبيرين، مضيفا أنه سينقل كل ما رآه للقيادة السياسية فى بلاده.

وأكد المحافظ سعادته بهذه الزيارة، معربا عن أمله فى مزيد من الارتقاء بهذه العلاقات وضرورة عقد اتفاقية تآخى بين شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية بأوزباكستان يتم من خلالها تفعيل عدد من المبادرات التى من شأنها تطوير تلك العلاقات، وفى نهاية اللقاء تم أخذ الصور التذكارية وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.


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