محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة و28 موظف للتحقيق للإهمال والتقصير

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة نزلة النخل الإعدادية بمركز أبوقرقاص، و28 موظف آخرين بالمدرسة، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية للإهمال، وترك العمل قبل انتهاء اليوم الدراسى، دون تقديم أية أعذار والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى الموكل لهم.

جاء قرار المحافظ، بناء على التقرير الذى أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدورى، عقب الجولة التى قام بها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، ببعض المدارس لمتابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من انضباط القائمين على العملية التعليمية بالمدارس.

أكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل بكافة الإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة التسع، بهدف تحقيق الانضباط، والتأكد من الالتزام بضوابط ومعايير تلك المهنة السامية، من قبل القائمين عليها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى.