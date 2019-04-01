video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة و28 موظف للتحقيق للإهمال والتقصير

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:33 ص
محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة و28 موظف للتحقيق للإهمال والتقصير اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
إضافة تعليق

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة نزلة النخل الإعدادية بمركز أبوقرقاص، و28 موظف آخرين بالمدرسة، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية للإهمال، وترك العمل قبل انتهاء اليوم الدراسى، دون تقديم أية أعذار والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى الموكل لهم.

 

جاء قرار المحافظ، بناء على التقرير الذى أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدورى، عقب الجولة التى قام بها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، ببعض المدارس لمتابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من انضباط القائمين على العملية التعليمية بالمدارس.

 

أكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل بكافة الإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة التسع، بهدف تحقيق الانضباط، والتأكد من الالتزام بضوابط ومعايير تلك المهنة السامية، من قبل القائمين عليها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يحيل رئيس قرية إسكندرية الجديدة للتحقيق

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنيا

محافظه المنيا

تعليم المنيا




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة