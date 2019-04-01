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مجلس الأمن الروسى: نتخلف عن الدول الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:28 م
مجلس الأمن الروسى: نتخلف عن الدول الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى روبوت ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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صرح مساعد سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى ألكسندر أبيلين بأن روسيا تتخلف فى مجال الروبوتات بشكل كبير عن الدول الصناعية الرائدة، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية لذلك تكمن فى عدم وجود سياسة لتطوير هذا المجال.

وقال أبيلين - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين "علينا أن نعترف بأننا متأخرون فى مجال صناعة الروبوتات لأن الدرجة الروسية فى صناعة الروبوتات أقل من المتوسط العالمي".

وأضاف "هناك تأخر كبير أيضا فى إنشاء قاعدة واعدة من التقنيات الأساسية للروبوتات، مثل الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، والميجاترونيك وتكنولوجيا الاستشعار والطاقة الذاتية".. لافتا إلى أن أسباب هذا التخلف الرئيسية هى الافتقار إلى نهج موجه نحو تطوير روبوتات وطنية، بما فى ذلك تمويل الميزانية المستهدفة وتنسيق أعمال الهيئات التنفيذية الفيدرالية ومؤسسات التنمية المعنية.

 


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