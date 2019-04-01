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مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار فى شركة مصرية

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:38 م
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار فى شركة مصرية وليد لبادى المدير القطرى بمؤسسة التمويل الدولية
كتب عبد الحليم سالم
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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، عن تقديمها تمويلاً يصل إلى 100 مليون دولار لشركة لصناعة الزجاج، من أجل دعم برنامج النفقات الرأسمالية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الصناعى فى مصر.
 
وقالت المؤسسة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن توفير التمويل سيساعد الشركة على زيادة إنتاجها من العبوات الزجاجية التى تستخدمها مجموعة متنوعة من الشركات، مثل شركات صناعة المشروبات وشركات الأدوية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا التمويل فى تعزيز مكانة الشركة على المستوى الدولى وزيادة صادراتها السنوية. 
 
وأضافت المؤسسة، كما سيساعد التمويل الشركة فى التوسع محليًا وخلق آلاف الوظائف والحفاظ على العمالة الحالية، وستقدم مؤسسة التمويل الدولية خدماتها الاستشارية للشركة لمساعدتها على خفض استهلاكها للطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة. 
 
 

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مؤسسة التمويل الدولية

صناعة الزجاج

واشنطن

البنك الدولى




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