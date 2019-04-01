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ليلى مقلد: التعديلات الدستورية تصب فى ترسيخ الديمقراطية

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:46 م
ليلى مقلد: التعديلات الدستورية تصب فى ترسيخ الديمقراطية الدكتورة ليلى مقلد
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قالت الدكتورة ليلى مقلد إن التعديلات الدستورية تصب فى ترسيخ الديمقراطية، خاصة أنها تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، كما أن التهميش والإقصاء ضد الديمقراطية، موضحة أن التطور والتغيير فى مراحل الشعوب هو سنة الحياة وهناك متغيرات طرأت على الدستور وهو الأمر الذى يتطلب تعديله.
 
الدكتورة ليلى مقلد (1)
 
 
كما اعتبرت ليلى مقلد أن اشتراك المواطن المصرى فى تحديد مصيره وتحديد دستوره، والتعديلات الدستورية التى أقرها النواب دليل على قمة الديمقراطية، خاصة أن القرار الأول والأخير للشعب المصرى، سواء برفض التعديلات أو الموافقة وذلك خلال الاستفتاء الدستورى القادم.
 
الدكتورة ليلى مقلد (2)
 
 
وأشارت دكتورة ليلى إلى أن جود المعارضة تعطى للحياة السياسية رونقها وشفافيتها، مما يؤدى إلى إثراء الحياة السياسية فى مصر، مؤكدة أنها شيء عظيم تعطى الديمقراطية المطلوبة بين مؤيد ومعارض.
 
الدكتورة ليلى مقلد (3)
 
 
كما أعربت الدكتورة ليلى مقلد عن سعادتها بمشاركة الأحزاب المعارضة فى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ووصفتها بالرائعة، والكلمة فى النهاية للشعب، فالشعوب هى التى تصنع الدساتير، مؤكدة أن الدستور المصرى تعرض للتغيير كثيرا منذ عام 1923، وهناك مواد فى الدستور الحالى يجب أن تتغير لمصلحة المواطن.
 
الدكتورة ليلى مقلد (4)
 

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ليلى مقلد

التعديلات الدستورية

الديمقراطية

البرلمان

الدستور




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