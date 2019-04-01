"لو عايز تاكل عيش بالحلال".. 9 شروط للحصول على سيارة سلع متنقلة

كتب أحمد حسنى

أطلقت وزارة التموين، المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة، لتوفير فرص عمل وضبط إيقاع السوق عبر كسر الحلقات الاحتكارية بتوصيل السلع إلى المستهلك.

وأودعت وزارة التموين 9 شروط للحصول على سيارة سلع متنقلة من الوزارة، هى:

1-أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط فما أعلى

2- أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به خالية من أى جرائم

3-أداء الخدمة العسكرية

4- ألا يكون سن المتقدم أقل من 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

5-ألا يعمل المتقدم فى القطاع العام أو الخاص

6- أن يكون حسن السير والسلوك

7- ألا يثبت تعاطيه المواد المخدرة

8- ألا يكون المتقدم حاصلا على قروض من جهاز تنمية المشروعات

9- ألا يكون أحد أقارب الأسرة مستفيدا من المشروعات القومية حتى الدرجة الثانية.