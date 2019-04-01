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"لو عايز تاكل عيش بالحلال".. 9 شروط للحصول على سيارة سلع متنقلة

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:30 ص
"لو عايز تاكل عيش بالحلال".. 9 شروط للحصول على سيارة سلع متنقلة سيارات وزارة التموين- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أطلقت وزارة التموين، المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة، لتوفير فرص عمل وضبط إيقاع السوق عبر كسر الحلقات الاحتكارية بتوصيل السلع إلى المستهلك.

وأودعت وزارة التموين 9 شروط للحصول على سيارة سلع متنقلة من الوزارة، هى:

1-أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط فما أعلى

2- أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به خالية من أى جرائم

3-أداء الخدمة العسكرية

4- ألا يكون سن المتقدم أقل من 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

5-ألا يعمل المتقدم فى القطاع العام أو الخاص

6- أن يكون حسن السير والسلوك

7- ألا يثبت تعاطيه المواد المخدرة

8- ألا يكون المتقدم حاصلا على قروض من جهاز تنمية المشروعات

9- ألا يكون أحد أقارب الأسرة مستفيدا من المشروعات القومية حتى الدرجة الثانية.

 

 


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وزارة التموين

9 خطوات للحصول على سيارة متنقلة

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