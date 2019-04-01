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لليوم الثالث.. استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية "صور"

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:14 م
لليوم الثالث.. استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية "صور" إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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تواصلت موجة الطقس السيئ على محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالى، حيث شهدت المحافظة هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من "نوة عوه" والتى تميزت بسرعة الرياح الشديدة.

وكثفت أحياء الإسكندرية وشركات النظافة والصرف الصحى، أعمال كسح مياه الأمطار، وشفط المياه المتراكمة وفتح الطرق أمام المرور.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية قد شدد على حالة الاستنفار فى جميع أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية "نوة عوا"، حيث تعرضت المحافظة خلالها لأمطار غزيرة تسحبها رياح شديدة وتم التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، وشدد على جميع الأجهزة المعنية أن تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن الانتشار والتمركز لسيارات ومعدات الصرف الصحى بجميع المناطق الحيوية.

إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية (1)
إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

 

إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية (2)
 
إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية (3)
 
إزالة مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية (4)
 

 

 

 


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