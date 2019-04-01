لأول مرة استخراج شهادات فحص راغبي الزواج مجانا بوحدتى حلايب وأبو رماد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن استخراج شهادات فحص راغبى الزواج بوحدتى حلايب وأبو رماد مجاناً لأول مرة.

توجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بناءاً لتعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية للوحدات الصحية بمدن الجنوب، حيث قام بتفقد الوحدة الصحية برأس حدربه، والوحدة الصحية بحلايب، والوحدة الصحية بأبورماد، واطمئن على حسن سير العمل، وتواجد الأدوية والمستلزمات وتوافر الأمصال والطعوم وتواجد الطاقم الطبي.

وكما أكد، أن بدأ اليوم استخراج شهادات فحص راغبى الزواج بوحدتى حلايب وأبو رماد، وذلك تيسيرا على أهالى مدن الجنوب، نظرا لصعوبة الانتقال، وسهولة استخراج الشهادات الصحية لتوثيق الزواج وفحص ملفات المرضى ومراجعة السجلات.

وأستمع وكيل وزارة الصحة، لأهالى المنطقة لمعرفة احتياجاتهم ومعرفة مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة.