الرئيسية أخبار عاجلة كدبة إبريل.. تعرف على أشهر 10 كذبات في التاريخ الإثنين، 01 أبريل 2019 07:34 م كدبة إبريل إضافة تعليق يحتفل العالم اليوم بـ "كدبة إبريل" وهو احتفال رسميا داخل عدة بلدان حول العالم، وفي الفيديو التالي نتعرف على أشهر 10 كذبات في التاريخ. إضافة تعليق الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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