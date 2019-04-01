قيادى بحزب تركى معارض يكشف انتهاكات أردوغان خلال انتخابات المحليات التركية

كتب أحمد عرفة

كشف دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، تفاصيل الحملات القمعية التى شنتها السلطات التركية ضد المعارضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تزامنا مع إجراء انتخابات المحليات فى تركيا.

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التى تشنها السلطات التركية قبل الانتخابات استهدفت شخصيات سياسية من أحزاب المعارضة خصوصاً في الولايات الجنوبية بتركيا.

وتابع القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: حتى الآن سقط سبع قتلى خمسة في مدينة اورفة واثنان في مدينة مالاطيا، فيما اتهم حزب السعادة المعارضة عناصر من حزب العدالة والتنمية الذى يترأسه أردوغان وراء الجريمة التي حصلت في مدينة مالاطيا، موضحا التجاوزات التى تمارسها سلطات أردوغان عمل ليس بالجديد على حزب العدالة والتنمية وقيادته.