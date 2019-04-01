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فيديو.. التضامن: رجل وامرأة تقدموا لحج الجمعيات تجاوزت أعمارهم 90 عاما

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:28 م
فيديو.. التضامن: رجل وامرأة تقدموا لحج الجمعيات تجاوزت أعمارهم 90 عاما المهندسة عبير الحلو، استشارى المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
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استعرضت المهندسة عبير الحلو، استشارى المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى، تقريرا عن عدد الجمعيات التى شاركت فى التقديم لأعضائها فى حج الجمعيات الأهلية، وقد بلغت 3196 جمعية وعدد الجمعيات فى محافطة القاهرة المشاركة بلغ 513 جمعية كما بلغ عدد أعضاء الجمعبات الذين تقدمو الحصول على تأشيرات الحج هذا العام بلغ 32 ألف و617 حاجا على مستوى الجمهورية. 
 
وأضافت المهندسة عبير الحلو أن عدد الإناث الذين تقدمو فى الفئة العمرية  من 45 سنة إلى 60 سنه بلغ 8919 سيدة وفى الفئة العمرية من 80 إلى 90 عاما  92 سيدة فى حين بلغ عدد من تقدمو وتجاوز أعمارهم 90 عاما اثنين منهم رجل وامرأة ﻭتم إجراء القرعة الإلكترونية واختيار 12 ألف حاج من ضمن المتقدمين.
 
جاء ذلك خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى.
 
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