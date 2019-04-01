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غداً.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:15 ص
غداً.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 22 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف، وارتفاعه من 0.5 إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

 


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