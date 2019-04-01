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على متن صاروخ واحد.. الهند تطلق 29 قمراً صناعياً جديداً بنجاح

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:51 م
على متن صاروخ واحد.. الهند تطلق 29 قمراً صناعياً جديداً بنجاح الهند تطلق 29 قمر صناعى على متن صاروخ واحد
كتبت مروى جمال
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أعلنت السلطة الهندية أنها أطلقت 29 قمراً صناعياً على متن صاروخ واحد بينهم قمر محلى الصنع لتعزيز القدرات الأمنية والاستخبارية.، وجاء الإطلاق بعد أيام من اسقاط قمر صناعى باستخدام صاروخ مضاد للأقمار الصناعية فى خطوة غير مسبوقة لبرنامج الفضاء الهندى.

وكانت الهند أطلقت العام الماضى، قمرا صناعيا للاتصالات على متن أقوى صواريخها فى خطوة تمثل تطورا جديدا لبرنامج الفضاء الذى تهدف نيودلهى من خلاله للفوز بحصة أكبر من صناعة الفضاء العالمية التى يقدر حجمها بنحو 300 مليار دولار.

وقالت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية على موقعها الإلكترونى إن الصاروخ (جي.إس.إل.فى إم.كيه 3) سينطلق من مركز سريهاريكوتا الفضائى فى جنوب الهند فى الساعة 5.28 مساء بالتوقيت المحلى (1158 بتوقيت جرينتش.

وتروج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى لبرنامج الفضاء المحلى على أساس التكنولوجيا منخفضة التكلفة نسبيا، وفى فبراير أطلقت الحكومة 104 أقمار صناعية فى مهمة واحدة معظمها لحساب عملاء أجانب.

وقالت وكالة الفضاء الهندية إن القمر الصناعى (جي.إس.إيه.تي.-19) يبلغ وزنه 3136 كيلوجراما وهو الأثقل حتى الآن من بين الأقمار التى تسعى الهند لوضعها فى مسارها، وأطلقت الولايات المتحدة والصين واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية أقمارا صناعية يفوق وزنها ثلاثة أطنان.


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