video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو لجنة الفيروسات الكبدية: فيروس C ينتقل من خلال استنشاق المخدرات من الأنف

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:53 م
عضو لجنة الفيروسات الكبدية: فيروس C ينتقل من خلال استنشاق المخدرات من الأنف دكتورة منال حمدى السيد
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة منال حمدى السيد، أستاذ كبد الأطفال ،عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن اللجنة تحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المصابين بفيروس سى فى شرق أوروبا، وفى افريقيا ،وفى مصر فى الأماكن ذات الدخل المحدود، لأن الأطفال بالذات فى سن المراهقة يجب علاجهم فورا، لأنهم ناقلى للعدوى نتيجة تصرفاتهم ،والتى تنقل العدوى للآخرين من خلال اللعب العنيف، أو ممارسة الرياضة العنيفة، أو تعاطى المخدرات، حيث أن المخدرات لا تنقل العدوى فقط عن طريق الحقن، بل عن طريق الاستنشاق ،حيث ثبت أنها تنقل عدوى فيروس سى ، وتنقل العدوى بالأمراض التى تنتقل من خلال الدم، مثل فيروس بى والايدز، موضحة أن العدوى من الاستنشاق تصيب الأشخاص نتيجة تجريح الأنف وحاجز الأنف، والمشاركة فى الاستنشاق من خلال الأدوات المستخدمة، وهى من الأشياء التى لا نعى اليها كثيرا، رغم أنها تنقل العدوى بالفيروسات التى تنتقل من خلال الدم.

وقالت فى تصريح لــ "اليوم السابع "،أن وزارة التضامن الإجتماعى ترفع شعار" لا للمخدرات" لمساعدتهم فى التخلص من الإدمان ونتجه إلى إدماجهم فى المجتمع ،وعدم التمييز.

وأضافت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن الكشف المبكر لفيروس سى مهم، وهو من اهم التحديات التى تواجهنا، وأيضا نقل الفيروس من الأم الحامل للجنين بنسبة تتراوح من 5 الى 7 % ،يمثل تحديا أخر ،حيث أنه لا يمكن منع العدوى من الأم الحامل للجنين، حيث لا يمكن التحكم فى كل المعطيات الموجودة، فيمكن منع عدم تجريح رأس الطفل أثناء الولادة، ولكن لا يمكن منع جميع العوامل، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا شىء يمنع العدوى .

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مشكلة كبيرة جدا بين السيدات الحوامل نتيجة تعاطى المخدرات، حيث أن تناول الهيروين، زاد خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأصبح  لديهم وباء إصابة السيدات الحوامل، وأطفالهم بفيروس سى نتيجة الادمان، ووصلت النسب فى بعض الولايات إلى 200 % وأكثر، موضحة أنه يتم اجراء دراسات حالية، لمعرفة إمكانية اعطاء علاج للأم أثناء الحمل أم لا، وهى دراسات لازالت مستقبلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. صرف علاج فيرس سى لـ 3344 مريضا فى الشرقية مجانًا

الصحف المصرية: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. «الأخبار» تتبنى مشروعًا قوميًا لإنتاج الطاقة من مخلفات الصرف الصحى.. وضم الجمعيات الزراعية لمبادرة المشروعات الصغيرة

اليوم السابع: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون أفريقى من فيروس سى

‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى"

فيروس سى

انتقال فيروس سى باستنشاق المخدرات

علاج اطفال فيروس سى

مرضى فيروس سى

اطفال فيروس سى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة