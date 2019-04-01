video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 4 متهمين قتلوا فلاح بالدقهلية وسرقوا جرار زراعى بالإكراه

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:20 م
ضبط 4 متهمين قتلوا فلاح بالدقهلية وسرقوا جرار زراعى بالإكراه اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز تمي الإمديد بالدقهلية، من كشف لغز مقتل فلاح وسط الأراضي الزراعية  وسرقة الجرار الزراعي الخاص به.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز تمى الامديد  بالعثور على جثة المجنى عليه ابو العينين منصور ابو العينين سن 60 سنة  فلاح ومقيم عزبة الجبالى مركز تمى الامديد ملقاه بالارض الزراعيه وبها اصابات بالراس و الصدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، ورئاسة العميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع بحث الشرق بالدقهلية.
 
وضم ضباط مباحث تمى، وضباط فرع البحث الرائد أحمد لطفى رئيس المباحث والمقدم عمر عامر وكيل الفرع.
 
توصلت التحريات أن السرقه هى الدافع على القتل حيث سرق الجرار الزراعى الخاص بالمجنى عليه أثناء سيره به من محل اقامته لناحية كفر سنجاب ليلا 
تم تحديد الجناه وهم على ع مقيم صان الحجر بمحافظة شرقيه، ونوح أ مقيم السنبلاوين، الديدامونى م مقيم دكرنس، وصلاح إ مقيم صان الحجر وجميعهم من اصحاب السوابق.
 
وتم ضبط المتهمين جميعا من خلال عدة ماموريات واعترفوا بارتكاب الواقعه، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة التى يستحدمونها فى السرقه بالإكراه وتم تحرير المحضر 961 لسنة 2019 إدارى تمى.
 
وتم ضبط الجرار الزراعى والسيارة التى استخدمها المتهمون فى الواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط موظفين بمركز المنصورة لتمكينهما مواطن من بناء عقار على أراضى زراعية

العثور على جثة سيدة بالدقهلية والتحريات: انتحرت لمرورها بحالة نفسية سيئة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

مركز تمي الامديد




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة