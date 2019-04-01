ضبط 4 متهمين قتلوا فلاح بالدقهلية وسرقوا جرار زراعى بالإكراه

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، ورئاسة العميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع بحث الشرق بالدقهلية.

وضم ضباط مباحث تمى، وضباط فرع البحث الرائد أحمد لطفى رئيس المباحث والمقدم عمر عامر وكيل الفرع.

توصلت التحريات أن السرقه هى الدافع على القتل حيث سرق الجرار الزراعى الخاص بالمجنى عليه أثناء سيره به من محل اقامته لناحية كفر سنجاب ليلا

تم تحديد الجناه وهم على ع مقيم صان الحجر بمحافظة شرقيه، ونوح أ مقيم السنبلاوين، الديدامونى م مقيم دكرنس، وصلاح إ مقيم صان الحجر وجميعهم من اصحاب السوابق.

وتم ضبط المتهمين جميعا من خلال عدة ماموريات واعترفوا بارتكاب الواقعه، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة التى يستحدمونها فى السرقه بالإكراه وتم تحرير المحضر 961 لسنة 2019 إدارى تمى.

وتم ضبط الجرار الزراعى والسيارة التى استخدمها المتهمون فى الواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.