ضبط 3349 هاربين من أحكام وتحصيل 178333 جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3349 هاربين من أحكام، منهم 8 حكم فى جنايات، و 1002 حكم جزئى، و 105 حكم مستأنف، 2216 فى غرامات، و18 مخالفة، كما تم تحصيل 178 ألف 333 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.