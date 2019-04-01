ضبط 3 متهمين بحوزتهم 25 كيلو حشيش قبل بيعه بالمنصورة

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر ويقومون بجلبها من القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ثم إلى مدينة المنصورة ويقومون ببيعها.

وتم استصدار إذن النيابة العامة وتم ضبطهم متلبسين اثناء حيازتهم لكيمة كبيرة حوالى 25 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة المنصورة وبعرضهم على النيابة العامة اقروا انهم يقومون بنقلها من الاسماعيلية للمنصورة لحساب شخص يدعى ح.ش، وتقوم الاجهزة الامنية بتكثيف البحث للوصول لذلك الشخص تمهيدا لضبطه.