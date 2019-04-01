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ضبط 3 متهمين بحوزتهم 25 كيلو حشيش قبل بيعه بالمنصورة

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:12 م
ضبط 3 متهمين بحوزتهم 25 كيلو حشيش قبل بيعه بالمنصورة حبس - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أمر المستشار مصطفى عزوز مدير نيابة جنوب المنصورة، باشرف المستشار أحمد عيسى رئيس النيابة، والمستشار محمد سعد أبو ثريا المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس كلا من م.ط.ش، و م . خ. ح، و ر.ع.ط أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر ويقومون بجلبها من القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ثم إلى مدينة المنصورة ويقومون ببيعها.
 
وتم استصدار إذن النيابة العامة وتم ضبطهم متلبسين اثناء حيازتهم لكيمة كبيرة حوالى 25 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة المنصورة وبعرضهم على النيابة العامة اقروا انهم يقومون بنقلها من الاسماعيلية للمنصورة لحساب شخص يدعى ح.ش، وتقوم الاجهزة الامنية بتكثيف البحث للوصول لذلك الشخص تمهيدا لضبطه.

 


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