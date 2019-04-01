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الإثنين، 01 أبريل 2019 12:54 م
خالد صلاح
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ضبط 3 عناصر إجرامية فى حملات أمنية بمنطقة السحر والجمال

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:23 م
ضبط 3 عناصر إجرامية فى حملات أمنية بمنطقة السحر والجمال حملة أمنية-أرشيفية
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شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون بالسحر والجمال.
 
ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (130 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
 
وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (عاطل مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (مالك مستودع مواد بترولية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) (محكوم عليه فى قضية شروع فى قتل بالسجن لمدة 10 سنوات) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
 
 

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