ضبط قضايا تهرب ضريبى بأكثر من 6 مليارات جنيه خلال شهر

واصلت وزارة الداخلية مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، وتمكنت من ضبط (5458) قضية فى مجال الضرائب والرسوم خلال شهر بلغ إجمالى حجم التعاملات فيها أكثر من ستة مليارات جنيه تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.

وجاء ذلك فى إطار تواصل جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، لما لها من مردود سلبى على الاقتصاد، فقد وجهت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم عدة حملات أمنية خلال شهر مارس.

وأسفرت عن ضبط (5458) قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بنيها ضبط ( 1024 ) حالة تهرب ضريبى فى مجال (الضرائب العامة - القيمة المضافة) شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (6,482,492,973) "ستة مليارات وأربعمائة إثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة إثنان وتسعون ألفًا وتسعمائة ثلاثة وسبعون جنيهًا "، تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.. وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب.

وتم ضبط ( 2550 ) قضية فى مجال ( الجمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - الضرائب العقارية والملاهى - تحرى مدين ولجان فحص) وتنفيذ (1884) حكم قضائى.. وقد تم التصالح فى (929) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (9,492,075 تسعة مليون وأربعمائة إثنين وتسعون وخمسة وسبعون جنيهًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا.