ضبط عاطل نصب على 4 شباب فى الغربية بزعم تسفيرهم للعمل بإيطاليا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن المقدم وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتى نشل وإصابة خطأ لقيامه بالنصب على راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

وكانت معلومات أكدتها تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بقيام "محمد.ع.ا" 28 سنة عاطل مقيم شارع بورسعيد كفرة القرشى ثان طنطا سبق اتهامه فى قضيتى نشل وإصابة خطأ آخرها القضية رقم 1058/ 2007 جنح أحداث ثان طنطا نشل بممارسة نشاط واسع فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم فى البلاغ المقدم من مؤمن مجدى محمد درويش 31 سنة على دبلوم صنايع ومقيم مساكن الجلاء ثان طنطا بالحصول منه على مبلغ 35 ألف جنيه من أصل مبلغ 185 ألف جنيه متفق عليه مقابل تسفيره لدولة إيطاليا وتوفير فرصة عمل له بها بمهنة عامل بملاعب كرة القدم براتب شهرى 2000 يورو وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليه.

والبلاغ المقدم محمد محمد محمد عثمان 36 سنة على دبلوم فندقى ومقيم بندر السنطة دائرة مركز السنطة يتهم المتهم بالحصول منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 185 ألف جنيه متفق عليه مقابل تسفيره لدولة إيطاليا وتوفير فرصة عمل له بها بمهنة عامل أسانسير براتب شهرى 2000 يورو وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ، وواقعة البلاغ المقدم من سمير يوسف عبد العزيز إسماعيل الشرقاوى 26 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم شارع محمد حمودة ثان طنطا بالحصول منه على مبلغ 21 ألف جنيه من أصل مبلغ 185 ألف جنيه متفق عليه مقابل تسفيره إلى دولة إيطاليا وتوفير فرصة عمل له بها بمهنة عامل أسانسير براتب شهرى 2000 يورو وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليه.

وواقعة البلاغ المقدم من رضا محمد عبد الفتاح محمد حمودة 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم مساكن الجلاء ثان طنطا بالحصول منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 185 ألف جنيه متفق عليه مقابل تسفيره لدولة إيطاليا وتوفير فرصة عمل له بها بمهنة عامل أسانسير براتب شهرى 2000 يورو وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.