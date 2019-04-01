صور.. ميل ببرج سكنى بزفتى والشرطة تفرض كردونا أمنيا حوله

الغربية – مصطفى عادل

شهد شارع درب المعمل دائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، حدوث ميل ببرج سكنى، الأمر الذى أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطة زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة بحدوث ميل ببرج سكنى بشارع درب المعمل دائرة القسم، انتقل مأمور القسم وضباط المباحث وشرطة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل.

وقرر رئيس مدينة زفتى تشكيل لجنة هندسية من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير حوله.