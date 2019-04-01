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الإثنين، 01 أبريل 2019 03:30 م
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صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:12 م
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم
المنوفية – محمد فتحى
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أجرى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، جولة تفقد خلالها معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية الذى نظمته المديرية للمواطنين بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على جودة المنتجات وأسعارها، والتقى عددا من المواطنين واستمع لهم، حيث أعربوا عن رضائهم عن المعرض، وأكدوا أن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها للتخفيف عن كاهلهم.

‏يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى متناول الجميع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية وتفعيلا لمبادرة كلنا واحد .

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (1)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (1)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (2)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (2)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (3)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (3)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (4)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (4)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (5)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (5)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (6)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (6)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (7)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (7)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (8)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (8)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (9)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (9)

 

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (10)
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بشبين الكوم (10)

 


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