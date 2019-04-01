صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، جولة ميدانية، اليوم الاثنين، تفقدا خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات التأمين والمنشآت الهامة، بمدينة شبين الكوم.

وشملت الجولة تفقد الخدمات بمطرانية شبين الكوم، سجن الترحيلات، والمحكمة، وقسم شبين الكوم، والمركز، والسجن العمومى، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد .

وطالب مدير الأمن، القوات، باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة، وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات .



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)



جانب من الجولة (8)