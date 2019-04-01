صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال النهائية لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى العمل على قدم وساق من أجل الإعداد للافتتاح المرتقب لسباق شرم الشيخ الدولى للهجن، وافتتاح المضمار يوم 25 إبريل الجارى فى إطار الاحتفال بعودة سيناء الحبيبة لأرض الوطن.

وأضاف المحافظ، أنه يتابع العمل واللمسات النهائية الجارية بالمضمار، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى موقع العمل لمتابعة اللمسات النهائية الجارية بالمضمار.



محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال النهائية لمضمار الهجن الدولى (1)



محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال النهائية لمضمار الهجن الدولى (2)



محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال النهائية لمضمار الهجن الدولى (3)