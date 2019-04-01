صور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية فى الخانكة بتكلفة 916 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمركز ومدينة الخانكة، لتفقد عدد من المشروعات القومية والخدمية للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وحل المشكلات بحضور المسئولين عن تنفيذ المشروعات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه سرياقوس، والتى تعمل بطاقة 145 ألف م3/ يوم بنظام المرشح الرملى الديناميكي، والتى تعد أكبر محطة على مستوى الجمهورية، بتكلفة 380 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالمحطة إلى 95% للأعمال المدنية و90% للأعمال الكهرو ميكانيكية وسيتم التشغيل التجريبى لها يوم 30/4/2019 وتسليمها نهائيا فى 31/3/2019.

ومن جانبه طالب المحافظ خلال تفقده للمحطة رئيس المدينة، تجهيز المحطة وتمهيد الطرق المؤدية إليها والانتهاء من رصف الطريق بداية من نزلة مسطرد من على الطريق الدائرى حتى محطة معالجة المياه بسرياقوس وإزالة أى مخالفات سواء مبان زراعية أو قمامة، بالإضافة الى مراجعة أعمدة الإنارة والاستعداد لافتتاح المحطة فى أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء منها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد كوبرى أبو زعبل الجديد والذى يبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه خلال خمسة أشهر، حيث أكد المحافظ خلال تفقده للكوبرى أنه سيحدث انفراجة كبيرة فى المرور فى هذه المنطقة ويهدف الكوبرى أيضا إلى توسيع المجرى المائى والطريق فى آن واحد للمرور من طريق مسطرد الخانكة عبر ترعة الإسماعيلية للوصول مباشرة إلى مدينة الخانكة عن طريق 4 نزلات.

واستكمل محافظ القليوبية، جولته بتفقد مشروع 113 عمارة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارى استكمال أعمال الرصف بلاط الانترلوك وقد اطمأن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا الحفاظ على الشقق السكنية لحين تسلميها لوزارة الإسكان.

وتفقد المحافظ مشروع الصوامع بمدينة الخانكة والذى يتكون من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح.

ومن جانبه أكد مدير المشروع، أنه تم التشغيل التجريبى للماكينات والآلات بالمشروع، يوم 15 مارس الجارى قبل انطلاق أعمال التشغيل باستخدام القمح، وذلك استعدادًا لاستقبال موسـم حصاد القمح هذا العام، حيث تقضى الصوامع على الشون الترابية التى تكاد تهدر نسبة تصل لنصف الكمية من الأقماح على مدار العام، كما يشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التى تؤدى إلى هذه المشاريع القومية وإزالة أى معوقات.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزى بتكلفة 146مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا وتتكون من 110 أسرّة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى ووجه بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال حتى يتم افتتاحها وتشغيلها فى أقرب وقت نظرا لأهمية المستشفى لمواطنى الخانكة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر فاروق رئيس مدينة الخانكة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية (3)



محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية (4)



محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية (5)



محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية (1)