صور.. بدء ماراثون دولفين الثانى لأطفال التوحد بمدينة القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، صافرة بدء ماراثون دولفين الثانى، لأطفال التوحد، الذى انطلق من ميدان الأزهر حتى شاطئ الأحلام 2، بمشاركة عدد كبير من أطفال التوحد، الشباب والتنفيذيين وأهالى مدينة القصير وممثلى القرى السياحية.

ووزع رئيس المدينة الكؤؤس والميداليات للفائزين من أطفال التوحد الذين فازوا بالمراكز الأولى، كما شهد رئيس مدينة القصير احتفالا أقيم على هامش الماراثون وبدأ الاحتفال بالسلام الوطنى وتقديم عروض فنية أسعدت الحضور.

وأكد الشاهد، سعادته بالمشاركة فى هذا المهرجان، موضحا أن مدينة القصير لن تتوانى فى تقديم كافة المساعدات لأطفال التوحد، مشيرا خلال كلمته أنه يحرص دائما بتواجده كل عام للمشاركة فى هذا الحدث السنوى، مشيدا بجهود كافة المشاركين لإنجاح الماراثون.

وقال كمال الدين حسين منظم المارثون، إن من المقرر أن يتم تنظيم احتفالية غدا الثلاثاء، بهدف إسعاد أطفال التوحد، مضيفا أن الهدف من الاحتفال أيضا هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال، وكذلك التعرف على مرضى التوحد وكيفية التعامل معهم والأساليب الجديدة فى علاجهم.



جانب من الماراثون (5)



جانب من الماراثون (6)



جانب من الماراثون (7)



جانب من الماراثون (8)



جانب من الماراثون (9)



جانب من الماراثون (1)



جانب من الماراثون (2)



جانب من الماراثون (3)