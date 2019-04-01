صور.. إخلاء 11 أسرة بالخليفة بسبب تصدع عقارين.. والمحافظة تستعجل أوراق التسكين

كتب سيد الخلفاوى

تعانى 11 أسرة بحى الخليفة جنوب القاهرة، التشرد منذ أكثر من أسبوع، بعد ظهور تصدعات بعقارين مجاورين بشار سيد عبد الله بمنطقة التونسى فى الإمام الشافعى، وأخلى الحى العقارين، من السكان.

اليوم السابع التقى الأهالى لنقل استغاثة لمحافظ القاهرة، لتوفير وحدات بديلة لهم خاصة أنهم يتواجدون منذ أكثر من أسبوع بوحدات الإيواء بمركز شباب الإمامين، بحى الخليفة.

ويقول محمود إسماعيل محمد، أحد المتضررين، أنه كان يسكن فى العقار رقم 7 شارع سيد عبدالله، بالتونسى، وينام الأن على الأرض بمركز الشباب منذ أسبوع ولا يملك دخل يستأجر به وحدة أخرى، مشيرا إلى أن بعض موظفى الحى أبلغوه أنه لن يحصل على وحدة سكنية بديلة لأنه كان يسكن بعقد سنوى وليس عقد مفتوح.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنهم عقب ظهور تصدعات بالعقار رقم 9 أبلغوا النجدة الأسبوع الماضى وتم إخلاء المنزل ولكن حتى الآن نعيش تقريبا فى الشارع ومركز الشباب غير مؤهل للإقامة به ولا يوجد به فرش، قائلا: صرفوا لنا 250 جنيها لكل فرض من 9 أيام ولم يتم مراعاة الأسر .

وقالت أمال فؤاد إحدى المتضررين، أن لديها بنت فى ثانوية عامة وولد مريض، ومنذ وضعهم فى مركز الشباب لا أحد يسأل عنهم، مشيرة إلى أن الشئون الاجتماعية وعدتهم بصرف وجبات، ولم يتم ذلك، قائلة: المركز غير مؤهل للمعيشة، ومش عارفين نعمل أكل وخايفين.

وأضافت سعدية أحمد أنور، متضررة أخرى بالعقار ، أنها تجلس فى الشارع، ولا يوجد فرش فى المركز ويجلسون على البلاط منذ أسبوع، خاصة أن الحى منعهم من نقل متعلقاتهم خوفا من انهيار العقار.

وقالت رضا أحمد سليمان، أرملة، إنها تعول 4 أبناء بعد وفاة زوجها، وتحصل على معاش شهرى 360 جنيها ولا يوجد لديها دخل آخرلتسكن بالإيجار، وتخشى على بناتها من الإقامة فى مركز الشباب، مطالبه بتوفير وحدات بديلة.

وبدوره قال أمين على، أحد سكان العقار رقم 7 بنفس الشارع أن العقار كان يسكن به 6 أسر وبعد إخلاء العقار لا يوجد مكان يأويهم، وكل أسرة استضافها الأقارب بشكل مؤقت حتى يتم توفير وحدات لهم.

وشهدت المنطقة اعتراض الأهالى على تنفيذ قرار هدم للعقارين خوفا من تآثر العقارات المجاورة، لهما، خاصة إنها من العقارات القديمة القائمة على حوائط حاملة وألواح خشبية.

من جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أنه سيتم استعجال إجراءات التسكين الخاصة بالحالات المذكورة، لتوفير وحدات بديلة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات يتم هدم المنزل الآيل للسقوط ثم يرسل الحى أوراق الحصر الخاصة بالمستحقين وتوفر بعدها المحافظة وحدات بديلة فى أكتوبر أو فى مدينة بدر.