صور.. أهالى قرية الخليج بالدقهلية يشكون من تحول الترعة إلى مقلب قمامة

الدقهلية شريف الديب

يعانى أهالى قرية الخليج التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتابعة للوحدة المحليه بطناح، من أزمة مع مديرية الرى بسبب ترعة قرية الخليج والتى تقع داخل القرية، وتحولت بسبب ما اسموه الإهمال إلى بؤرة وباء ومصدر خطر على الأهالى بالقرية.

يقول ضياء الديسطى، أحد أهالى القرية: إن كل مشاكلنا مع وزارة الرى، لعدم اهتمامه بمطالب الأهالى ومصالح المواطنين، خاصة فى ظل الوقت الراهن والتى تقوم به الدولة بحملات لعلاج المواطنين ومبادرة 100 مليون صحه والتى تكلفت المليارات، ونظرا لإهمال مديرية الرى الإشراف والمتابعة للترعة الموجودة بالقرية مما أدى إلى القاء جميع المخالفات داخل للترعة وتحولت بعد مرور الأيام إلى مقلب قمامة كبيرة، أدى فيما بعد إلى انتشار الزواحف والقوارض التى أصبحت تهدد حياة الإنسان، وأصبحت الترعة مدفن للكلاب والقطط والماشية النافقة، مما تسبب فى صدور روائح كريهة.

ويقول المهندس محمد سلامة من أهالى القرية أن المشهد العام بالقرية أصبح مشوها وخطرا على الجميع، فبعد تقدمنا بشكاوى عديدة المسئولين فى للرى ووعدونا أكثر من مرة بحل المشكلة وتطهير الترعة، ورفع المخلفات منه تم استدعاء معدات التطهير ليتم استخراج كل المخلفات والحيوانات النافقة ووضعها على شط الترعة، وتركها مما يتسبب فى انتشار للقمامة، ويأتى المؤجرين للمساحات من القرى بالقاء المخلفات مرة ثانية ليتمكنوا من زراعة المساحات مرة أخرى كل ذلك دون رقابة او محاسبة لأحد.

وطالب الأهالى بالقرية من حل مشكلة الترعة وتحويلها إلى ترعة مغطاة لحل تلك المشكلة المزمنة والحماية أطفال القرية من الأمراض والأوبئة خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن الترعة تمر من أمام المدرسة بالقرية وهو ما يشير إلى احتمال تعرض الأطفال للخطر، بالإضافة إلى أن أعمال التطهير تتم وتترك المخلفات على احد الجوانب دون رفعها مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بأنه وجه لمديرية الرى بالمحافظة، تطهير الترعة على الفور ورفع المخالفات من القرية التيسير على المواطنين.