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الإثنين، 01 أبريل 2019 12:09 م
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صور.. أهالى ببنى سويف يستولون على سولار من خط مكسور.. والمسئولون: جددنا المواسير

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:01 م
صور.. أهالى ببنى سويف يستولون على سولار من خط مكسور.. والمسئولون: جددنا المواسير تعبئة الأهالى السولار من الخط المكسور
كتبت: هند عادل - وبنى سويف: أيمن لطفى
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قال ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببنى سويف، إن شركة البترول، تجرى اليوم تغييرا واستبدالا فى خط السولار بالطريق الصحراوى الغربى بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك بعد تكرار التسريب فى أجزاء من الخط والممتدة بطول حوالى 60 كيلو مترا من قصر الباسل بالفيوم إلى مركز العدوة بمحافظة المنيا، مرورا بدائرة مركز سمسطا، لافتا إلى أن الأهالى كانوا يعبئون السولار فى جراكن عند تسربه من المواسير خلال الفترة الماضية .

كان أحد القراء قد شارك  خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" صورا لوجود تسريب فى خط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى الغربى بمركز ومدينة سمسطا بالكيلو 155 التابع لمحافظة بنى سويف.  

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وأكد القارىء فى رسالته، أن الأهالى انتهزوا الفرصة، وقاموا بتعبئة كميات كبيرة من السولار "المتسرب".

 

 

 

 

 

 


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خط البترول

السولار

خدمة صحافه المواطن




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